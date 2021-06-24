Во Львовской области владелец зоопарка отдал 3 медведей в приют для косолапых «Домажир».
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Отмечается, что Сирко, Рута и Андор стали новыми жильцами в медвежьем убежище.
«Первым двум – тринадцать лет. А вот Андорру только 5 месяцев. Пока старших косолапых поселили в специальный бокс для адаптации. А вот маленький Андор уже играет в вольере», – говорится в сюжете.
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