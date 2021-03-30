Нарушителей тишины оштрафуют на 510-1190 гривень.

Государственная экологическая инспекция в усиленном режиме будет контролировать соблюдение «сезона тишины», который пройдет с 1 апреля по 15 июня в качестве природоохранного мероприятия.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

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«С 1 апреля по 15 июня в Украине действует «сезон тишины», во время которого запрещены стрельба, проведение взрывных работ, фейерверков, санитарных рубок леса, использование моторных маломерных судов, проведение ралли и других соревнований на транспорте. Госэкоинспекция будет осуществлять усиленные меры контроля за соблюдением ограничений», - сказано в сообщении.

По словам главы Госэкоинспекции Андрея Малеваного, особое внимание будет уделено защите территорий природно-заповедного фонда. Ведь именно там живут редкие виды животных, воспроизводство популяции которых является чрезвычайно важным.

Он также отметил, что для граждан-нарушителей штрафы составляют 510-850 гривен, а для должностных лиц - 850-1190 гривен.

По словам главы ГЭИ, сегодня около миллиона видов животных и растений по всей планете под угрозой исчезновения.

«Для нашей страны эта проблема чрезвычайно актуальна. Если в 1980 году в Красную книгу было занесено всего 85 видов животных, то сейчас - уже 687. Поэтому надо создать максимально благоприятные условия для воспроизводства их популяции. Одно из таких условий - это тишина. Сезон тишины в наших лесах наступает с 1 апреля и продолжается по 15 июня», - сказал Мальованный.

Он добавил, что тишина - это максимальное приближение леса к своему естественному состоянию, когда деятельность человека не влияет на животный мир. Только так взрослые животные смогут защитить и вырастить свое потомство и тогда будет сохранен баланс воспроизведения, а с ним и биоразнообразия животного мира.

Справка УНИАН. «Сезон тишины» - это природоохранное мероприятие, введенное к исполнению в Украине на законодательном уровне (статья 39 Закона Украины «О животном мире»). Проводится в нашей стране с 2016 года.

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Автор: Анна Бредихина