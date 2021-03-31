Пес не бездомный, живет в частном секторе.

В Сумах собаку научили выносить мусор из реки. Пес достает пластик, полиэтилен из воды и выносит его на берег, где хозяин упаковывает это все в мешки.

Читайте такжеКанадец научил собаку приносить пиво из холодильника (видео)Историю этого пса рассказала одна из местных жительниц в Facebook-паблике.

«Люди! Учитесь у зверей! Они так не вредят природе! Эта собака -мой герой! Хотя и дворовой породы! По побережью мимо шла. Такого не встречала, чтобы за свиньями, собака из реки мусор убирала! И я не знаю, чья она, но за хозяев очень рада, что приютили», – отметила женщина.

По ее словам, пес не бездомный, живет в частном секторе.

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Автор: Катерина Шварц