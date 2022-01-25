Представительница семьи кошачьих совсем не испугалась осадков.

В сети показали кадры, как в заповеднике в Греции рысь радовалась мощной снежной метели.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

На кадрах, снятых в диком лесу, можно увидеть, как представительница семьи кошачьих совсем не боится осадков. Рысь в заповеднике на севере страны наоборот наслаждалась прохладой. Несмотря на низкую температуру воздуха рысь не забывала уделить немало внимания своей внешности и тщательно мылась.

Напомним, суровый погодный фронт накрыл Грецию, принеся с собой морозы и снегопады. Местные власти просят население не выходить лишний раз на улицу, а школы перевели на онлайн-обучение.

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Как сообщал УНИАН, недавно впервые после рождения посетители харьковского экопарка увидели маленького детеныша рыси.

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