В зоопарке Сингапура публике впервые показали львенка, который появился на свет благодаря искусственному оплодотворению.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
Ему уже три месяца и назвали львенка Симбой - в честь героя культового мультика. Подкармливать львенка приходилось из бутылочки, потому что молока мамы оказалось недостаточно.
Работники зоопарка рассказывают, что маленький Симба чувствует себя прекрасно и быстро растет.
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