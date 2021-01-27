Ему уже три месяца и назвали львенка в честь героя культового диснеевского мультика – Симбой.

В зоопарке Сингапура публике впервые показали львенка, который появился на свет благодаря искусственному оплодотворению.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Ему уже три месяца и назвали львенка Симбой - в честь героя культового мультика. Подкармливать львенка приходилось из бутылочки, потому что молока мамы оказалось недостаточно.

Работники зоопарка рассказывают, что маленький Симба чувствует себя прекрасно и быстро растет.

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Автор: Олег Давыгора