В Сиднейской опере заработал собачий патруль (видео)

Из-за наглых чаек, которые мешали посетителям, в Сиднейской опере будет работать собачий патруль.

Необычный патруль в Сиднейской опере. Одно из самых известных зданий мира регулярно патрулируют кинолог с собакой.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Все, чтобы защитить посетителей, ведь покушать и полюбоваться видом сюда приходят сотни людей.

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В Сиднейской опере, одном из самых известных зданий мира, расположенном на воде, немало кафе и ресторанов, за посетителями которых охотятся пернатые. Стаи чаек полюбили человеческую пищу, так что официантам приходилось защищать собственных клиентов от птичьего нашествия.

Чтобы обуздать навязчивых птиц, руководители учреждений испытали почти все доступные средства. В конце концов защищать людей от чаек поручили собаке. Патруль, который пока работает в тестовом режиме, - спаниель Рокси и ее опытный наставник кинолог Карлос.

Эта пара таки смогла напугать чаек - те, увидев собаку, разлетаются.

От результатов патрулирования менеджеры заведений в восторге. Говорят, раньше, из-за наглых птиц имели одни убытки. Частенько приходилось заменять клиентам недешевые блюда. Теперь замен уменьшилось аж на 80 %. Поэтому в Сиднейской опере хотят сделать собачий патруль постоянным. Рестораторы надеются, что их опыт станет полезным и другим кофейням на Австралийском побережье.