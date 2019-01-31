В США создали искусственную курятину, выращенную из стволовых клеток (видео)

Дегустаторы искусственно созданной курятины говорят - на вкус, как настоящая.

В США создали курятину, выращенную из стволовых клеток курицы, взятых из перьев.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Дегустаторы искусственно созданной курятины говорят - на вкус как настоящая. Производитель уверяет - она настоящая, не из сои или нута как вегетарианская.

Читайте такжеНосорогов могут начать клонировать ради сохранения видов

Никаких химикатов в лаборатории тоже не добавляли. А единственное отличие от фермерского мяса - то, что обошлось без забоя птиц.

Ранее британские ученые вывели кур, яйца которых помогают в лечении рака.