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В США создали искусственную курятину, выращенную из стволовых клеток (видео)

11:27, 31 января 2019
Спасение видов
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Об этом говорится в сюжете ТСН. Дегустаторы искусственно созданной курятины говорят - на вкус как настоящая. Производитель уверяет - она настоящая, не из сои или нута как вегетарианская.

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Никаких химикатов в лаборатории тоже не добавляли. А единственное отличие от фермерского мяса - то, что обошлось без забоя птиц. 

Ранее британские ученые вывели кур, яйца которых помогают в лечении рака.

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Теги: #ученые#курица