В США создали искусственную курятину, выращенную из стволовых клеток (видео)
11:27, 31 января 2019Спасение видов
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Дегустаторы искусственно созданной курятины говорят - на вкус, как настоящая.
В США создали курятину, выращенную из стволовых клеток курицы, взятых из перьев
В США создали курятину, выращенную из стволовых клеток курицы, взятых из перьев.
Об этом говорится в сюжете ТСН. Дегустаторы искусственно созданной курятины говорят - на вкус как настоящая. Производитель уверяет - она настоящая, не из сои или нута как вегетарианская.
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Никаких химикатов в лаборатории тоже не добавляли. А единственное отличие от фермерского мяса - то, что обошлось без забоя птиц.
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