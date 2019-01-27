"Уходите, сейчас камеру разобью нах*р": журналисты попыталась узнать о состоянии животных в зоопарке на Донетчине (видео)

Работник зоопарка никого не впустил дальше собственноручно выведенной надписи "частная собственность", зато кричал и угрожал.

Натравить собак и разбить камеру угрожал съемочной группе охранник частного зоопарка в Покровске на Донетчине.

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Туда журналисты ТСН приехали посмотреть, в каком состоянии находятся животные, ведь зоозащитники призывают спасти воспитанников зверинца.

Работник зоопарка никого не впустил дальше собственноручно выведенной надписи "частная собственность", зато кричал и угрожал: "Быстро уходите, сейчас камеру разобью нах*р. Сейчас собак спущу. Быстро уезжайте отсюда".

Сторож охраняет пресловутый частный зоопарк на окраине Покровска, откуда в Запорожье на реабилитацию забрали обессиленных и голодных медведей и львов, один из которых скончался.