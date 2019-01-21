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На зиму на Кипр прилетели почти 5 тысяч фламинго (видео)

12:08, 21 января 2019
Спасение видов
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Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Именно в этот период соленые озера острова богаты креветки и прочими планктонами. А для фламинго – это один из главных продуктов.

Погостить на Кипр в этом году прилетело их почти вдвое больше, чем в прошлом году – почти 5 тысяч особей.

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Теги: #фламинго