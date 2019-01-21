На зиму на Кипр прилетели почти 5 тысяч фламинго (видео)

Погостить на Кипр в этом году прилетело их почти вдвое больше, чем в прошлом году.

Фламинго возвращаются: чтобы переждать зиму, на Кипр прилетели розовые птицы-красавцы. Об этом говорится в сюжете ТСН. Читайте такжеРозовый бэби-бум: на юге Испании родилось рекордное количество фламинго (видео) Именно в этот период соленые озера острова богаты креветки и прочими планктонами. А для фламинго – это один из главных продуктов. Погостить на Кипр в этом году прилетело их почти вдвое больше, чем в прошлом году – почти 5 тысяч особей.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter