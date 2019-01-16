«Самой одинокой жабе в мире» нашли пару (видео)
Водяная жаба, которую считали последним в мире представителем своего вида (Telmatobius yuracare), наконец «пойдет на свидание» с сородичем.
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Как сообщает BBC, самец по кличке Ромео провел последние 10 лет в одиночестве в аквариуме в Боливии.
Ученые утверждают, что обнаружили ему «Джульетту» после экспедиции в удаленном боливийском лесу. Видео с самкой исчезающего вида было опубликовано в Twitter «самой одинокой жабы».
Drum roll.....here she is! My sweet Juliet. #exceededexpectations#luckyfrog#Match4Romeo#Julietthefrogpic.twitter.com/sStJ70x7d4— Romeo the World's Loneliest Frog (no longer!) (@romeothefrog) 15 января 2019 г.
Биологи поймали пятерых жаб этого вида с целью разведения и последующего возвращения в дикую природу.
Ранее ученые из США и Австралии обнаружили в музейных коллекциях новый вид серых акул — в дикой природе вид не встречался с 1930-х годов, так что, по мнению ученых, Carcharhinus obsolerus, или, как они ее называют, потерянная акула, уже могла вымереть.