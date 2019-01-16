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«Самой одинокой жабе в мире» нашли пару (видео)

17:45, 16 января 2019
Спасение видов
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Самая одинокая жаба в мире наконец пойдет на свидание / Скриншот, Twitter - Romeo the World's Loneliest Frog (no longer!) ‏

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Как сообщает BBC, самец по кличке Ромео провел последние 10 лет в одиночестве в аквариуме в Боливии.

Ученые утверждают, что обнаружили ему «Джульетту» после экспедиции в удаленном боливийском лесу. Видео с самкой исчезающего вида было опубликовано в Twitter «самой одинокой жабы».

Биологи поймали пятерых жаб этого вида с целью разведения и последующего возвращения в дикую природу.

Ранее ученые из США и Австралии обнаружили в музейных коллекциях новый вид серых акул — в дикой природе вид не встречался с 1930-х годов, так что, по мнению ученых, Carcharhinus obsolerus, или, как они ее называют, потерянная акула, уже могла вымереть.

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Теги: #животные#жаба