После нового года елки можно будет вернуть лесникам.

В Англии к Рождеству предлагают не покупать, а арендовать елку в горшке.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Как отмечается, после праздников дерево можно будет вернуть.

Местные жители идею оценили: в лесничестве, торгующем елками, еле поспевают с заказами.

К тому же 20% от своих доходов лесники планируют передать местным школам на развитие экологических проектов.

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Автор: УНИАН