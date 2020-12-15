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В Англии к Рождеству предлагают не покупать, а арендовать елку в горшке.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Как отмечается, после праздников дерево можно будет вернуть.
Местные жители идею оценили: в лесничестве, торгующем елками, еле поспевают с заказами.
К тому же 20% от своих доходов лесники планируют передать местным школам на развитие экологических проектов.
В Великобритании на Рождество будут арендовать елки в горшках
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