Он напомнил, что с первого дня войны российская техника заехала в зону отчуждения с территории Беларуси.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко назвал Российскую Федерацию ядерным террористом.

Об этом он заявил в эфире информационного телемарафона.

Он напомнил, что с первого дня войны российская техника заехала в зону отчуждения с территории Беларуси. Именно тогда уже было заметно повышение радиационного фона из-за того, что военные колонны подняли в воздух пыль. На сегодня системы мониторинга в зоне отчуждения не работают, поэтому нельзя говорить, что именно там происходит.

"У нас есть пожар в зоне отчуждения, кроме того, есть информация разведки, что там происходит движение тонн боеприпасов. Это в любой момент может загореться и взорваться. Говорить о соблюдении международных норм в области ядерной безопасности и Российской Федерации, к сожалению, не приходится и близко. После того, как они обстреляли из танков и минометов Запорожскую атомную станцию, у меня больше к России риторики нет, кроме того, как называть их ядерным террористом", - сказал он.

С начала полномасштабной войны с Украиной Россия нацелилась на захват ядерных объектов. Сначала российские войска вторглись в зону отчуждения и оккупировали ЧАЭС.

Русские отказывали работникам станции осуществлять ротацию, а на опасной территории разместили склад боеприпасов. Кроме того, первое время они совершали маневры в воздухе с целью обвинить Вооруженные силы Украины в атаке.

В результате действий террористов произошла авария с поставкой электроэнергии, которая угрожала разгерметизации хранилища с ядерными отходами. Только после вмешательства международных сообществ усилиями украинцев катастрофы удалось избежать.

Впоследствии россияне появились и на Запорожской АЭС, за которую шли активные бои. Враг совершал коварные обстрелы, провоцируя пожар на площадке станции.

В разведке предполагают, что Путин может совершить теракт на ЧАЭС, постоянно провоцируя техногенную катастрофу.

На днях российские войска временно захватили город-спутник Чернобыля Славутич.

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