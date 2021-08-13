Зоологи бьют тревогу, потому что пятно нефти появилось в заказнике с дельфинами.

После разлива нефти в Черном море у берегов Российской Федерации возникла угроза для морских обитателей. Дельфинарий в Анапе устанавливает специальные заграждения.

Об этом сообщает ТСН.

Несколько дней назад у побережья РФ в Черном море появилось пятно нефти. Разлив произошел во время заправки танкера на нефтетерминале.

Нефтяные пятна появились как вдоль побережья, так и в заказники, в котором живут дельфины. "Черное золото" смертельно опасно для морских обитателей.

По словам чиновников, пробы воды соответствуют норме. В свою очередь зоологи бью тревогу, потому что нефть может навредить морским млекопитающим.

Как ранее сообщал УНИАН, масштабный разлив нефти в Черном море в шести километрах от берега вблизи Новороссийска показали из космоса.

По расчетам ученых, площадь нефтяного загрязнения в 400 тысяч раз больше заявленной компанией, виновной в аварии. Ведь они оценили масштаб бедствия всего в "200 квадратных метров", а специалисты утверждают, что площадь загрязнения уже превышает 80 квадратных километров.

Автор: Анастасия Горбачева