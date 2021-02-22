Протез подбирали в течение пяти лет.

В Австралии решили подарить шанс на самостоятельное передвижение коале, которая родилась без правой лапки и создали ей протез.

Читайте такжеВ Австралии из-за коалы столкнулись шесть автомобилей (фото)Как говорится в сюжете ТСН, кроме того, животное еще и осталось без мамы. Совсем истощенного и беззащитного малыша пять лет назад под деревом заметила ветеринар по имени Марли и взяла под свою опеку. Малыш назвала Триумфом. Несколько раз с американскими протезистом пыталась создать для него ножку, и все попытки были неудачными.

Решение нашел местный зубной протезист, который создал такую лапку, которая полностью подошла коале. Теперь Триумф впервые в жизни начал самостоятельно двигаться и лазить по деревьям.

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Автор: УНИАН