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На Днепропетровщине из-за поджога травы заживо сгорели 15 черепах (фото)

10:24, 12 мая 2020
Экология
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От огня пострадали черепахи / facebook.com/mary.vinogradova

Об этом сообщила в Facebook местная жительница Мария Виноградова. Пожар произошел неподалеку от города Новомосковск.

"Это наша "Самарская Амазонка" где обитает невероятное разнообразие певчих птиц, пресмыкающихся, грызунов, плывунов, прыгунов и прочей живности. На фото!!! Следы присутствия человека", - написала она.

Заживо сгорели, как минимум, 15 черепах / facebook.com/mary.vinogradova

По ее данным, число сгоревших черепах достигло полутора десятка. "Как минимум. Мелкие экземпляры испепелились в уголь. И это территория размером всего 20-30 кв.м", - отметила автор публикации.

Как сообщал УНИАН, ранее эколог развенчала миф о пользе сжигания сухой травы.

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