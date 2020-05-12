На Днепропетровщине из-за поджога травы заживо сгорели 15 черепах (фото)
10:24, 12 мая 2020Экология
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На фото с места ЧП видны явные следы поджога.
От огня пострадали черепахи / facebook.com/mary.vinogradova
В Днепропетровской области в результате поджога травы погибли заживо черепахи.
Об этом сообщила в Facebook местная жительница Мария Виноградова. Пожар произошел неподалеку от города Новомосковск.
"Это наша "Самарская Амазонка" где обитает невероятное разнообразие певчих птиц, пресмыкающихся, грызунов, плывунов, прыгунов и прочей живности. На фото!!! Следы присутствия человека", - написала она.
Заживо сгорели, как минимум, 15 черепах / facebook.com/mary.vinogradova
По ее данным, число сгоревших черепах достигло полутора десятка. "Как минимум. Мелкие экземпляры испепелились в уголь. И это территория размером всего 20-30 кв.м", - отметила автор публикации.
Как сообщал УНИАН, ранее эколог развенчала миф о пользе сжигания сухой травы.
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