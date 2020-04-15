"Горит все живое": эколог развенчала миф о пользе сжигания сухой травы

Верховная Рада существенно повысила штрафы за поджог сухой травы.

Ежегодно весной и осенью люди сжигают сухую траву. Большинство из них убеждены, что таким образом пепел от сгоревших растений удобряет землю для новых и способствует повышению плодородия. Но это ошибочное представление, которое не имеет ничего общего с реальностью.

Об этом рассказала Марина Ратушная, эксперт по вопросам промышленного загрязнения из общественной организации «Экодія», сообщает hromadske.

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Она напомнила, что на днях Верховная Рада существенно повысила штрафы за поджог сухой травы. Однако эксперт считает, что это лишь один из вариантов возможного влияния на людей и не надо забывать о разъяснительной работе.

«До сих пор многие люди считают, что сжигание травы как-то способствует тому, что удобряется земля, хотя на самом деле это миф и из-за поджогов горит все живое, что есть в верхнем плодородном слое земли. Это имеет совершенно противоположное влияние. Поэтому опавшие листья и сухую траву необходимо компостировать, а затем вносить в качестве удобрения для земли», — пояснила Ратушная.

К тому же такие сжигания загрязняют атмосферу.