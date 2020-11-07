Благодаря глобальной инициативе Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) использование пластика в мире сокращается, а вторичного сырья – растет.

Читайте такжеНа дне Мирового океана находится около 14 миллионов тонн микропластика - исследованиеОб этом говорится в новом докладе ЮНЕП, посвященном прогрессу, которого удалось достичь за год в рамках глобальной инициативы «Новая экономика пластмасс», сообщает Центр новостей ООН.

Инициатива «Новая экономика пластмасс» осуществляется при поддержке Фонда Эллен Макартур. В ней участвуют десятки крупных компаний по всему миру, включая Apple, Burberry, H&M, Hewlett Packard, L´OCCITANE, L´OREAL, Nestle, PepsiCo, Starbucks, Tetra Pak, Coca Cola, Walmart, правительства ряда стран – например, Великобритании, Франции, Новой Зеландии и Мексики, а также власти некоторых городов – Остина, Буэнос-Айреса, Любляны и Копенгагена.

Главная цель инициативы – сократить использование пластика и поставить на поток его эффективную переработку. Страны и компании также пытаются полностью отказаться от использования токсичных видов пластика – таких, как поливинилхлорид, и одноразовой пластиковой продукции, например, пакетов, стаканчиков или трубочек для питья.

«Как следует из нашего доклада, правительства принимают меры, решают наиболее распространенные проблемы, в том числе – за счет многостороннего политического подхода, когда, например, одновременно вводится система расширенной ответственности для производителей, налоговые послабления и практика госзакупок», – сказала представительница ЮНЕП Лигия Норонья.

«Мы призываем остальные правительства последовать этому примеру и начать работать в тесном сотрудничестве на глобальном уровне», – добавила она.