Причиной массовой гибели птиц стало протравленное зерно.

В биосферном заповеднике «Аскания-Нова» зафиксировали новые случаи гибели краснокнижных птиц.

Читайте такжеМогли быть беременными: в Черниговской области браконьеры убили двух косульОб этом сообщают в Херсонской областной государственной администрации.

Так, заместитель председателя Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владислав Седик сообщил, что в области возникла сложная ситуация с массовым заселением полей мышевидными грызунами.

«Чтобы сдерживать массовое заселение грызунами было сделано сигнализационное сообщение, и фермеры начали вносить препараты для борьбы с ними. Причиной массовой гибели птиц стало именно зерно, протравленное препаратами на основе бродифакума», - отметил Владислав Седик.

И. о. начальника ГУ Госпродпотребслужбы в области Наталья Клим доложила, что на территории одного из фермерских хозяйств в Каховском районе нашли разбросанное зерно синего цвета.

Его изъяли специалисты Госпродпотребслужбы вместе с правоохранителями. Зерно будет приобщено к уголовному делу.

Отравление птиц в заповеднике "Аскания-Нова": детали

Ранее на территории заповедника собрали более 300 погибших птиц.

Это уже третий случай такого массового мора за этот год.

В феврале погибло 180 птиц нескольких видов, а в начале января – 200 краснокнижных серых журавлей.

По словам директора заповедника Виктора Гавриленко, животные умирали в муках.

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Автор: Людмила Жерновская