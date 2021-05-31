EASA 25 мая выдало рекомендацию для авиакомпаний избегать белорусского воздушного пространства.

Агентство управления воздушным движением EUROCONTROL подсчитало, что в результате перенаправления самолетов во избежание авиапространства Беларуси образуются дополнительные 250 тонн выбросов СО2 в день.

До запрета перевозчикам на полеты в Беларусь эту страну ежедневно пересекало около 300 рейсов, примерно 100 из них выполнялись перевозчиками из ЕС или Великобритании.

По оценкам EUROCONTROL, ежедневно из-за перенаправления маршрутов сжигается около 79 тыс. кг горючего. Выброс оксидов азота, загрязняющих веществ, способствующих смогу и кислотным дождям, увеличивается примерно на 1200 кг.

Агентство Евросоюза по авиационной безопасности (EASA) 25 мая выдало рекомендацию для авиакомпаний избегать белорусского воздушного пространства, передает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Читайте такжеС сегодняшнего дня Украина закрывает небо для белорусских самолетов"Обстоятельства, связанные с этим (принудительным приземлением самолета Ryanair в Беларуси - ред.), вызывают серьезные сомнения относительно уважения Беларуси к международным правилам гражданской авиации", - отмечается в бюллетене EASA по вопросам безопасности.

Рекомендации появились вслед за выводами саммита Европейского совета в минувший понедельник, в которых призвали "всех перевозчиков, базирующихся в ЕС, избегать полетов в воздушном пространстве Беларуси".

Быстро введенные меры безопасности нарушили типичные пути полета, что требовало ряда логистических изменений со стороны операторов полетов.

Авиакомпании поспешили перепланировать маршруты, просмотрев графики прибытия и вылета, чтобы учесть увеличение продолжительности путешествия и перерегистрацию состава экипажа.

Принудительная посадка самолета в Беларуси

23 мая Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, якобы из-за сообщения о бомбе на борту.

В самолете находился оппозиционер, бывший редактор телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич, в аэропорту Минска его вместе с подругой задержали.

После этого инцидента ряд авиакомпаний остановил полеты в Беларусь, а также использование воздушного пространства страны.

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Автор: Ирина Погорелая