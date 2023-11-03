Позже в государственном приложении "Дія" может появиться ветеринарный паспорт.

Правительство приняло постановление о создании Единого государственного реестра домашних животных.

Как сообщили во время совместного брифинга Минцифры и Минагрополитики, регистрация животных будет бесплатной. Все граждане, независимо от финансовых возможностей смогут зарегистрировать своих домашних любимцев. По его словам, этот экспериментальный проект является добровольным.

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Заместитель главы Минагрополитики Денис Башлык пояснил, что таким образом ликвидируется монополия государственных ветеринарных врачей на регистрацию и идентификацию домашних любимцев. Теперь это может сделать и частный ветеринарный врач.

Отмечается, что описание животных, информация о вакцинации, стерилизации и другие данные будут содержаться в электронном реестре. Реестр должен упростить получение документов для животных и поможет адаптировать украинское законодательство к международным стандартам.

"После принятия постановления первым шагом будет реестр. Потом можно будет регистрироваться. Когда реестр будет достаточно наполненным можно будет говорить о ветеринарном паспорте в "Дії". Я вижу, какое большое количество владельцев домашних животных хотят, чтобы появился паспорт домашних животных, потому что это все упрощает", - сказал на брифинге руководитель по развитию электронных услуг в Минцифры Мстислав Баник.

Новации в "Дії": последние новости

В октябре в государственном приложении "Дія" заработала новая услуга, по которой можно найти ближайший к себе "Пункт несокрушимости". По соображениям безопасности услуга заработала для всех областей, кроме Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

В ноябре стало известно, что украинцы отныне смогут платить штраф за административное правонарушение в "Дії". Для этого нужно открыть раздел судебные дела или судебные штрафы, выбрать штраф и оплатить его. После чего квитанция автоматически поступит в суд, который после зачисления средств закроет дело.

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