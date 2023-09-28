В связи со вспышкой АЧС на части территории Голосеевского района с 27 сентября установлен карантин.

В Голосеевском районе города Киева, на территории КП "Лесопарковое хозяйство "Конча-Заспа", зафиксирована вспышка африканской чумы свиней.

Как информирует Главное управление Госпродпотребслужбы в городе Киеве, в связи с этим на части территории Голосеевского района с 27 сентября 2023 года установлен карантин.

"Так, эпизоотическим очагом африканской чумы свиней определили место обнаружения трупа больной свиньи на территории лесопаркового хозяйства "Конча-Заспа". Первой зоной определена зона защиты, которая непосредственно граничит с эпизоотическим очагом (в радиусе 3 километров). Второй зоной определена зона наблюдения - территория, радиусом до 10 километров от внешних границ зоны защиты", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что как в зоне защиты, так и в зоне надзора запрещена торговля на рынках живыми свиньями и продуктами из них, кроме полученных на убойных и перерабатывающих предприятиях, имеющих эксплуатационное разрешение, при наличии сопроводительных ветеринарных документов.

В то же время в зоне защиты также запрещается проводить выставки, ярмарки, базары и другие мероприятия, связанные с передвижением и скоплением животных (кроме транспортировки свиней на отведенные убойные пункты и мясокомбинаты).

Кроме того, в частном секторе, который вошел в карантинные зоны, могут проводиться подворные обходы с целью учета, выявления заболевших свиней и погибших животных.

"В соответствии с протоколом Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при КГГА карантин может быть снят через 40 суток после выполнения всего комплекса заключительных ветеринарно-санитарных мероприятий по отдельному решению комиссии", – сообщили в ведомстве.

Африканская чума свиней

Высокозаразное вирусное заболевание, которое проявляется лихорадкой, синюшностью кожи и распространенными кровоизлияниями внутренних органов. Смертность, в зависимости от течения болезни, может быть от 50% до 100%. Животные, которые переболели и выжили, остаются пожизненными вирусоносителями. Для человека африканская чума свиней безопасна.

В мае 2023 года в Украине был зафиксирован новый случай африканской чумы свиней. Новый случай заболевания был выявлен на территории Ичнянского национального природного парка.

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