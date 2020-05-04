В Полтавской области на птицефабрике погибли 600 тысяч кур из-за неисправности вентиляции

Власти Кременчуга, где в районе произошел массовый мор птицы, призывают граждан пока не покупать куриное мясо и яйца в торговых сетях.

В Полтавской области погибли около 600 тыс. кур из-за неисправности вентиляции на Кременчугской птицефабрике в селе Потоки (Кременчугский район).

Как сообщили УНИАН в Полтавском облуправлении Госпотребслужбы, предварительной причиной массового мора кур названо аварийное отключение электроснабжения на трансформаторной подстанции, в результате чего отключилась система вентиляции на птицефабрике и куры задохнулись.

Сегодня во время заседания в мэрии Кременчуга было заявлено, что анализы тушек кур направлены в лабораторию Госпотребслужбы в Киев и будут результаты известны позже.

Мэр Кременчуга Виталий Малецкий на заседании заявил, что яйца с птицефабрики села Потоки, где произошел массовый падеж птицы, уже попали в торговую сеть региона. Он отметил, что их реализация запрещена представителями Госпотребслужбы. Мэр призвал кременчужан пока не покупать яйца и куриное мясо этого производителя.

«Не все могут знать о запрете, поэтому обращаюсь к кременчужанам не покупать пока яйца. Ждем результатов анализов из Киева и сообщим о них через СМИ дополнительно», - сказал мэр.

Мэр Кременчуга также сообщил, что в соцсетях уже пишут, что на птицефабрике – якобы вспышка птичьего гриппа.

«Если это будет так, то призываю также пока не покупать курятину. Не ясно, что и как…Может отключение света это для отвода глаз, а там было что-то другое и мясо курицы могут пустить в продажу разными обходными путями… Подождем результатов анализов и узнаем механизм утилизации тушек, который определит районная противоэпизоотическая комиссия. Я думаю, их должны сжечь», - заявил мэр.

Кроме того, из-за этой ситуации часть Кременчуга, которая расположена недалеко от села Потоки, попала в карантинную зону из-за возможного птичьего гриппа.