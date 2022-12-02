Волны превратят медуз в "биологическую пыль", которая будет вовлечена в пищевую цепь морских и лиманных экосистем.

На побережье национального природного парка "Тузловские лиманы" (Одесская обл.) штормом выбросило миллионы гигантских медуз.

Об этом сообщил сотрудник парка доктор биологических наук Иван Русев на своей странице в социальной сети Facebook. По его словам, на днях на Черном море прошел сильный шторм.

Как акцентирует ученый, такие штормы бывают нечасто - сильные волны кардинально изменили береговую зону песчаной пересыпи в парке "Тузловские лиманы". В некоторых местах исчезли широкие пляжи, а на отдельных участках сформировались новые участки пляжной зоны.

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"Но, самое яркое проявление шторма то, что по всей береговой зоне моря, в пределах нацпарка, выбросило миллионы медуз-корнеротов", - сообщил Русев.

Он уточнил, что медузы не вовлечены в пищевые цепочки, но волновые процессы моря скоро их превратят в "биологическую пыль", которая и будет вовлечена в пищевую цепочку морских и лиманных экосистем.

"Тузловские лиманы"

Это национальный природный парк, созданный в Одесской области 1 января 2010 года. Площадь - 27 тыс. 865 га. Общая площадь водных зеркал водоемов — 206 кв. км.

Система озер, расположенных в парке, имеет статус водно-болотных угодий международного значения, согласно Рамсарской конвенции с особым охранным режимом.

Медузы-корнероты известны своим характерным видом - выпуклый зонтик и массивные лопасти ротовые с многочисленными отростками. Они могут достигать более 2 м в диаметре. Известно около 80 видов. Некоторые представители во время вспышек численности способны создавать трудности для рыболовного промысла.

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