Воду для крымчан в условиях засухи возьмут из моря.

"Власти" оккупированного Крыма планируют решить проблему нехватки воды на полуострове с помощью морской воды.

Об этом заявил "председатель Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации республики" Игорь Вайль, сообщает ТАСС.

"Власти Крыма рассматривают возможность применения установок по опреснению морской воды для обеспечения населения питьевой водой", - сообщил Вайль.

По его словам, водохранилища естественного стока в Крыму, которые наполняются за счет осадков и рек, заполнены всего на 25%.

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Засуха в Крыму: что известно

С 24 августа в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов из-за засухи и обмеления водохранилищ стартовал первый этап ограничения подачи воды. Со 2 сентября ввели второй этап ограничений – установили почасовой график подачи воды. Власти Симферополя опубликовали карту, где указано местоположение емкостей с водой.

С 7 сентября в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах начался третий, самый жесткий, этап ограничений подачи воды. Питьевую воду жителям подают строго по часам – утром и вечером. По информации российских властей Симферополя, на третьем этапе потребление воды снизится до 100 тыс. кубометров в сутки вместо 160 тыс. кубов.

С 23 сентября ограничительные меры подачи воды вводятся в Алуште, Партените и Малом Маяке.

Оккупационные власти Крыма сообщили, что готовятся к «худшему сценарию» с водообеспечением полуострова.

Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом.

После оккупации Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.

Власти Украины заявляют, что возобновление подачи воды через Северо-Крымский канал в Крым возможно только после деоккупации полуострова.

Во временно оккупированном Крыму помимо центральных районов без воды осталась северная часть.

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Автор: Екатерина Лиманская