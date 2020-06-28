На Франковщине вода в колодцах стала непригодной для питья (фото)
Работники филиалов ГУ "Ивано-Франковский областной лабораторный центр МЗ Украины" дезинфицируют источники водоснабжения в зоне затопленных территорий.
Об этом сообщил директор центра, главный санитарный врач Ивано-Франковской области Руслан Савчук на странице в Facebook.
В результате наводнения на Прикарпатье вода во многих колодцах, расположенных на территории подтопления, непригодна для потребления.
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"После проведенного обследования источников водоснабжения и полного откачивания воды из подтопленных колодцев проводят дезинфекцию с последующим отбором проб воды для проведения микробиологического и санитарно-химического исследования в наших лабораториях", - пишет Руслан Савчук.
Как сообщал ранее УНИАН, в результате наводнений, от которых пострадали Ивано-Франковская, Черновицкая, Львовская и Закарпатская области, по официальным данным, погибли три человека, еще один считается пропавшим без вести.
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