В этих регионах власти введут нормирование воды для домов и предприятий.

Италия объявила чрезвычайное положение в регионах вокруг реки По, на которую приходится около трети сельскохозяйственного производства страны и которая подверглась сильнейшей засухи за 70 лет.

Как пишет Reuters, правительственное постановление позволит местным властям сократить бюрократическую волокиту и немедленно принять меры, как они считают это нужным, например, ввести нормирование воды для домов и предприятий.

Согласно заявлению, чрезвычайное положение коснется пяти северных регионов страны, это Эмилия-Романья, Фриули-Венеция-Джулия, Ломбардия, Пьемонт и Венето.

На решение проблем с засухой было выделено 36,5 млн евро. В будущем могут быть приняты дополнительные меры для борьбы с засухой.

Итальянские СМИ сообщали, что премьер-министр Марио Драги также рассматривал возможность назначения уполномоченного для координации мер реагирования на засуху, подобно тому, как правительство назначило ответственного по надзору за кризисом, связанной с коронавирусом.

Как сообщал УНИАН, в Минэкологии заявили, что Украина пострадает от изменения климата, но неравномерно. Сильнее всего от изменений климата пострадают Черкасская, Херсонская, Кировоградская, Полтавская и Винницкая области. Согласно отчету, Харьковской, Кировоградской, Львовской, Луганской и Житомирской областях грозит снижение с/х производства, рост уровня бедности.

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