Украинцам предлагают на праздники арендовать елку в горшке

Бюро УГКЦ по вопросам экологии породило интересную инициативу - возможность брать елки в горшках в аренду.

Как рассказал Блиц-Инфо Михаил Дзуль, который возглавляет Бюро УГКЦ по вопросам экологии Ивано-Франковской архиепархии, в этом году они подготовили 50 елочек, которые можно будет взять в аренду на праздники.

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"Месяц назад мы заказали полсотни елок, их уже выкопали и посадили в горшки. Это серебристые елки, которые более привлекательны и пушистые, в отличие от обычных. Таким образом мы хотим пропагандировать среди людей живые деревья на новогодние праздники", - объясняет священник.

Чтобы арендовать елочку, нужно обратиться в Бюро УГКЦ по вопросам экологии в Ивано-Франковске. Деревца должны привезти до конца этой недели.

"Мы еще не думали над ценой, но наверное это будет залог в размере стоимости елки. Ведь если за ней не правильно ухаживать, то она может погибнуть. Мы будем давать вместе с елкой инструкции, как за ней ухаживать. Например, деревце может быть в помещении не больше двух недель. Нельзя допускать резкого перепада температур, то есть из холода сразу заносить в тепло. Надо сначала ставить в прохладное место, тогда до комнаты. Хотя мы будем рекомендовать держать их на балконе, а только на праздники заносить в дом", - объясняет а. Михаил.

Глава Бюро говорит, что впервые такую идею опробовали в прошлом году, но только среди церквей. Все елки выжили, поэтому решили ввести инициативу и для франковцев. Высаживать все елочки будут весной, впрочем над местом еще думают.