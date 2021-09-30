По рассказам местных, село уже несколько недель страдает от химикатов.

В селе Гаи на Львовщине люди жалуются на самолеты, которые разбрызгивают химикаты прямо над их домами. И среди людей уже появились первые жалобы на плохое самочувствие и странные симптомы.

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"Дом Галины расположен в нескольких десятках метров от агропредприятия. Говорит, что их село страдает от химикатов уже несколько недель", - говорится в сюжете.

"Люди собрались, вышли на дорогу, подошли к стоявшим здесь машинам. Сразу, как увидели, что подошли люди, хотели покинуть место происшествия. Но люди перекрыли дорогу, остановили их", - рассказывает Галина Мартынюк.

Туда вызвали полицию, поэтому сразу составили протокол. Людей волнует, что окропляют поля слишком близко к домам, школе и водозаборной башне. Более того, среди людей появились странные симптомы: тошнота, рвота, боль в горле и в животе.

В Госпотребслужбе говорят, что получили жалобу от местных жителей и разбираются. Через несколько дней объявят официальное заключение.

Как сообщал УНИАН, ранее правоохранители изъяли вертолет, которым неизвестные проводили сбрызгивание посевов вблизи Ривне. Сейчас вертолет находится на территории сельхозпредприятия под охраной полиции.

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Автор: Ольга Робейко