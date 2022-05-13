Сейчас птицу перевезли в Межигорье, однако поймать ее было нелегко.

На Киевщине в селе Здвижевка, недалеко от Бородянки, селяне спасли и кормили страуса, которого едва не съели оккупанты. Этому самцу повезло, его ферму разбомбили российские военные, однако он не пострадал. Всех остальных страусов, которых не убило снарядами, рашисты съели.

Журналисты ТСН помогли найти для страуса новое жилье, ведь в селе он крушил огороды и иногда мог быть агрессивным.

Сначала люди жалели птицу, они ее подкармливали и даже пытались ее поймать. Однако страус будто изрядно накачал мускулы, когда убегал от рашистов. Поймать его самостоятельно люди не могли. Тогда они пытались найти владельца фермы, которую разбомбили оккупанты. Мужчина не захотел забирать страуса и перестал брать трубку, когда ему звонили жители села.

Оставлять птицу на самовыгуле было опасно. Мало того, что он топчет огороды, от страха он может драться. Одного мужчину птица ударила настолько сильно, что тот ходил с гипсом целых два месяца.

Селяне обратились к журналистам ТСН, потому что не могли найти организацию, которая бы согласилась поймать и забрать страуса. К счастью, птице нашли жилье. Его едва поймали несколько мужчин, однако сейчас он уже в национальном парке Межигорье, где живет много страусов.

Здесь его уже ждали, для него подготовили вольер. Несколько дней страус, которому чудом удалось выжить во время оккупации, будет жить один, на карантине. Однако впоследствии он сможет познакомиться с подружкой, в заповеднике есть свободная самка, которая уже давно ждала кавалера.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Киевский зоопарк возобновляет работу, посетителей ждут сюрпризы.

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