Это акция активистов, которые хотят напомнить миру о последствиях российской агрессии для животного мира.

На "Алее славы" в Голливуде временно появились звезды с украинскими животными, которые оказались на грани исчезновения в связи с российской агрессией.

Это акция сообщества активистов UAnimals. Таким способом они хотят напомнить миру, что из-за войны России против Украины могут навсегда исчезнуть степной орел, бурый медведь, евроазиатская рысь, черный аист и крапчатая сипуха. Упоминания животных разместили рядом со звездами известных актеров и артистов — Тома Круза, Фрэнка Синатры, Арнольда Шварценеггера и других.

"Россия совершает в Украине экоцид и экотерроризм, целенаправленно уничтожает все живое. Из-за ракетных обстрелов, подрывов, заминирования и других варварских действий россиян массово гибнут животные, как дикие, так и домашние. В связи с экоцидом против РФ должны быть введены дополнительные санкции. Страна-террорист должна ответить за нарушение экологической безопасности в Украине и присоединиться к восстановлению украинской экосистемы после войны путем выплаты репараций", — рассказал основатель UAnimals Александр Тодорчук.

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Война отразилась на 20% природоохранных территорий Украины. Миллионы животных уже погибли, а 80 видов находятся под угрозой исчезновения. 10 национальных парков, 8 заповедников и 2 биосферных заповедника временно оккупированы. В некоторых из них рашисты разрешают охотиться на зверей, которые были под охраной. Именно поэтому UAnimals начала международную кампанию #StopEcocideUkraine с целью привлечь Россию к ответственности за экологические преступления в Украине.

Экоцид, устроенный Россией

Как сообщили в Офисе президента Украины, РФ нанесла ущерб экологии страны на сумму 2 трлн гривен. И это без учета убытков на временно оккупированных территориях.

Животные массово сбегают от обстрелов в Днепропетровскую область. Зверей в лесах стало гораздо больше, например, впервые за долгое время в регионе заметили благородного оленя.

Рашисты уничтожают природно-ресурсный потенциал на временно захваченных территориях. Они совершают неконтролируемую вырубку лесов, что приведет к катастрофическим последствиям для экологии.

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