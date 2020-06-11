Раде предлагают создать комиссию по расследованию причин "мусорной блокады" Львова

Председателем ВСК предлагается избрать депутата от "Слуги народа" Святослава Юраша.

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о создании Временной следственной комиссии по расследованию возможных злоупотреблений должностных лиц, которые привели к «мусорной блокаде» Львова.

Текст проекта постановления №3610 размещен на сайте парламента.

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Авторами проекта являются ряд депутатов от "Голоса", "Европейской солидарности", "Слуги народа", "Батькивщины" и группы "Довира".

Проектом постановления, в частности, предполагается определить основной задачей ВСК расследование обнародованных в СМИ и на веб-сайтах органов местного самоуправления фактов возможных злоупотреблений должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления, связанных с ненадлежащим обращением с отходами во Львове, начиная с 2016 года, приведших к возникновению пожара на Львовском полигоне твердых отходов вблизи села Большие Грибовичи, повлекшего гибель трех человек, и длительное ухудшение экологической ситуации из-за невывоза из города твердых бытовых отходов.

В состав ВСК предлагается включить 10 народных депутатов.

Председателем ВСК предлагается избрать депутата от "Слуги народа" Святослава Юраша, заместителем председателя - депутата от "Европейской солидарности" Николая Княжицкого.

Срок работы комиссии может составлять один год со дня ее образования.

Отчет ВСК о выполненной работе планируется заслушать на пленарном заседании ВР не позднее 6 месяцев со дня ее образования.

Справка УНИАН. 28 мая 2016 года на полигоне ТБО вблизи села Большие Грибовичи возле Львова вспыхнул масштабный пожар. Тушение пожара продолжалось в течение двух дней, а 30 мая, когда спасатели практически ликвидировали возгорание, на полигоне произошел оползень. В результате под завалами оказались трое работников ГСЧС, тела которых нашли без признаков жизни уже на следующий день. Среди тех, кто попал под завал мусора, вероятно, был и эколог коммунального предприятия «Збыранка». Его нашли до сих пор.

В 2017 году, через год после трагедии, Грибовичскую свалку закрыли для эксплуатации.

Также почти год продолжалась так называемая «мусорная блокада» Львова, во время которой другие полигоны не принимали мусор из города.

Мэр города Андрей Садовый который также является председателем партии «Объединение «Самопомич», обвинил в блокаде в то время президента Петра Порошенко, который якобы таким образом пытался оказывать давление на народных депутатов из фракции «Самопомочи».

4 июня 2020 года Садовый обратился к Верховной Раде с инициативой создать ВСК по расследованию событий «мусорной блокады» в Львове.

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