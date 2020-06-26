В McDonald's анонсировали важное новшество для своих посетителей
Популярная сеть фастфудов McDonald's решила отказаться от использования пластиковых стаканчиков в своих ресторанах в Украине.
Об этом сообщается на странице компании в Facebook.
"Мало наслаждаться красотой планеты. Нужно заботиться о ней! Именно поэтому мы отказываемся от пластиковых стаканов, в которых подавали холодные напитки. Отныне только бумажные", - отметили в McDonald's.
Читайте такжеmcdonald's не обслуживает онлайн на русском, в сети – дискуссия
Там добавляют, что благодаря этому решению потребление пластика уменьшится на 10 тонн ежемесячно.
"Мы долго искали партнера, который будет отвечать стандартам качества и безопасности. И вот это случилось! Присоединяйтесь к экологическим инициативам. Давайте докажем планете, как мы ее любим", - призвали в компании.
Как сообщал УНИАН, недавно возник языковой скандал, связанный с якобы нежеланием компании McDonald's обслуживать посетителей на русском языке.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram