В Киеве огромный лось забрел в жилой квартал (фото)

Животное заметили на Саперно-Слободской улице.

В Киеве прямо посреди жилых кварталов заметили лося.

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Животное бродит во дворах многоэтажек.

"В Киеве по Саперно-Слободской улице бегает лосяш. Как сохатый пробрался в город и по каким делам — непонятно", - сообщает Telegram-канал Perepichka News

Как сообщается, пока животное ни на кого не напало, но людей просят быть осторожнее.

Как сообщал УНИАН, ранее в пригороде Киева, в городе Ворзель, люди заметили двух лосей, которые разгуливали по улицам рано утром.

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