В Киеве огромный лось забрел в жилой квартал (фото)
14:28, 04 августа 2020Экология
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Животное заметили на Саперно-Слободской улице.
Лось в Киеве / фото Perepichka News
В Киеве прямо посреди жилых кварталов заметили лося.
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Животное бродит во дворах многоэтажек.
"В Киеве по Саперно-Слободской улице бегает лосяш. Как сохатый пробрался в город и по каким делам — непонятно", - сообщает Telegram-канал Perepichka News
Как сообщается, пока животное ни на кого не напало, но людей просят быть осторожнее.
Как сообщал УНИАН, ранее в пригороде Киева, в городе Ворзель, люди заметили двух лосей, которые разгуливали по улицам рано утром.
Животное просто бегает по улице / фото Perepichka News
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