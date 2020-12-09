Государственное агентство лесных ресурсов каждый год развешивает кормушки, однако в этом году акция впервые была всеукраинской.

Лесоводы развесили кормушки в парках и скверах по всей Украине. В частности, 50 развесили в столичном Голосеевском парке. Акцию "Накорми птиц зимой" приурочили ко Всемирному дню климата.

Об этом сообщает 5 канал.

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Государственное агентство лесных ресурсов каждый год развешивает кормушки, однако в этом году акция впервые была всеукраинской. Кормушки изготовили из дерева в течение двух недель. Коммунальщики обещают регулярно подсыпать корм для птиц.

"Сегодня по всей Украине развешено в общем 5 тысяч кормушек, а до конца месяца будет развешено 15 тысяч кормушек. Это в каждом уголке Украины от востока до запада. Лесоводы всей Украины объединились в рамках проведения акции "Озеленение страны", решили сначала высаживать деревья вместе с инициаторами проекта, а потом уже решили с наступлением холодов развесить кормушки", – говорит Юлия Давыдова, пресс-секретарь Государственного агентства лесных ресурсов Украины.

"Кормушки должны быть с открытыми пространствами для того, чтобы птицы не пугались и могли свободно подлетать. Ну и есть еще такая ситуация, когда они, например, будут закрыты или с небольшими отверстиями, вы насыпали туда корм, а потом, если он мокрый, его трудно будет доставать", – говорит Александр Савченко, исполняющий обязанности начальника управления экологии КГГА.

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Автор: УНИАН