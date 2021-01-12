Сегодня в Одесском зоопарке родились камерунские овцы.
Об этом сообщили в коммунальном учреждении «Одесский зоопарк».
«Спешим поделиться с вами радостью! Сегодня в зоопарке родились первые детеныши 2021 года. Первыми счастливыми родителями стали камерунские овцы», - сказано в сообщении.
В настоящее время зоопарк закрыт для посетителей в связи с карантинными ограничениями, которые действуют в Украине по 24 января.
Одесский зоопарк: что нужно знать
Одесский зоопарк расположен возле рынка «Привоз» с 1938 года.
Посещение зоопарка составляет более чем 250 тыс. человек в год. Его коллекция содержит свыше 260 видов, порядка 1570 экземпляров животных, в том числе около 50 видов занесены в Красную книгу Украины и Международную Красную книгу.
Зоопарк занимает площадь 6,3 га, около 4 га из которых являются экспозиционными.
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