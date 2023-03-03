Столичный зоопарк за год приютил почти 400 животных из пострадавших в результате войны регионов.

В Киевском зоологическом парке, который с началом полномасштабной войны приютил сотни животных со всей страны, этой весной создано более 19 новых семей в дополнение к уже существующим.

Как пояснила пресс-служба зоопарка на своей странице в Facebook, пары и семьи создают по разным причинам: кого-то для размножения, а кого-то просто для компании – согласно плану коллекции. Это сложная и очень ответственная работа для всех сотрудников зоопарка.

Так, для спасенной мартышки де Бразза по имени Сима специально привезли нового спутника по имени Сил, серому журавлю Сирко нашли прекрасную спутницу Роксолану, а для грифа Гари из других зоопарков передали двух пернатых девушек.

Видео дня

В то же время табун благородных оленей из 5 самочек получил нового благородного вожака Нео, а новосозданной для семьи енотов из 16 особей, среди которых 9 – спасены от войны, обустраивается целое семейное ранчо.

Тем временем, укрывшиеся в зоопарке угольные черепахи Антонио и Мария уже хорошо освоили свое новое комфортное жилище.

Также в зоопарке напомнили, что в прошлом году учреждение пополнилось 300 новорожденными малышами, а также приютило почти 400 животных из пострадавших в результате войны регионов.

Как Киевский зоопарк живет во время войны

С началом полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года пострадали не только люди, но и животные. Киевский зоопарк не стал исключением – несмотря на приближение врага к столице, постоянные ракетные обстрелы, отсутствие света и тепла, а также проблемы с поставками питания его сотрудники сумели не только создать максимально комфортные условия для животных и уберечь свою коллекцию, но и также временно или постоянно приютили сотни животных со всей Украины.

Для посетителей зоопарк вновь открылся в мае 2022 года. С тех пор в зоопарке открылось несколько новых вольеров и экспозиций, а его коллекция животных пополнилась новорожденными и эвакуированными обитателями.

Вас также могут заинтересовать новости: