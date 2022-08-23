В результате засушливой погоды уже сокращается судоходство, производство электроэнергии и урожайность некоторых культур.

Европа столкнулась с самой сильной засухой по крайней мере за последние 500 лет.

В результате засушливой погоды сокращается внутреннее судоходство, производство электроэнергии и урожайность некоторых культур, пишет Reuters.

В августовском отчете Европейской обсерватории (EDO), говорится, что 47% территории Европы находятся в условиях предупреждения с явным дефицитом почвенной влаги.

"Сильная засуха, поразившая многие регионы Европы с начала года, по состоянию на начало августа еще более усилилась и ухудшилась", - говорится в отчете EDO.

Этим летом большая часть Европы столкнулась с аномальными температурами, которые усугубили засуху, вызвали лесные пожары, а власти некоторых стран выпустили предупреждения о вреде жары для здоровья и призвали принять дополнительные меры по борьбе с изменением климата.

Из-за засухи в странах Европы пострадали яровые культуры. Урожайность кукурузы в 2022 году будет на 16% ниже среднего показателя за предыдущие 5 лет, а урожайность сои и подсолнечника упадет на 15% и 12% соответственно.

EDO заявила, что дожди в середине августа, возможно, улучшили ситуацию, но в некоторых случаях они сопровождались грозами, которые нанесли дополнительный ущерб.

Как сообщал УНИАН, Китай настигла самая сильная жара за всю 60-летнюю историю наблюдений.

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