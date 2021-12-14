Температуру, которая больше подходит для Средиземного моря, чем для Арктики, зафиксировали еще летом 2020 года.

Всемирная метеорологическая организация признала новым температурным рекордом Арктики температуру воздуха в 38°C, которая была зафиксирована в российском городе Верхоянск 20 июня 2020 года.

Как сообщается на сайте ВМО температуру, которая больше подходит для Средиземного моря, чем для Арктики, была измерена на метеорологической станции наблюдения во время чрезвычайной и длительной сибирской жары.

Отмечается, что в том году в течение большей части лета средняя температура в Арктической зоне Сибири превышала норму на 10 градусов. Это влекло за собой разрушительные пожары в Сибири, вызвало масштабную потерю морского льда и сыграло важную роль в том, что 2020 год был признан одним из трех самых теплых лет в истории наблюдений.

"Этот новый для Арктики рекорд является одним из серии наблюдений, которые отправлены в архив данных ВМО об экстремальных метеорологических и климатических явлениях и стали тревожным сигналом изменения нашего климата. В 2020 году также был зафиксирован новый температурный рекорд (18,3°C) для Антарктического региона", - сказал генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас.

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Также он отметил, что исследователи ВМО работают над проверкой показаний температурных рекордов в калифорнийской Долине Смерти и на итальянской Сицилии.

"Сейчас исследователи ВМО работают над проверкой температурных показателей в 54,4°C, зарегистрированных в 2020 и 2021 годах в самом жарком месте в мире – Долине Смерти в Калифорнии, и подтверждением нового температурного рекорда для Европы в +48,8°C, зарегистрированный на итальянском острове Сицилия этим летом. Архив данных ВМО об экстремальных метеорологических и климатических явлениях еще никогда не проводил так много одновременных исследований", - подчеркнул Таалас.

В ВМО отметили, что Арктика является одним из регионов мира с самым быстрым потеплением и этот регион нагревается в два раза больше, чем в среднем по всему миру.

Как сообщал УНИАН, новое исследование показало, что в Арктике выпадет больше дождей, чем снега на десятилетия раньше, чем предполагалось. Это приведет к вымиранию животных и таянию вечной мерзлоты. Последние климатические модели показали, что уже к 2050-2080 годам осенние дожди будут преобладать над снегопадами. Переход от снега к дождю вызван быстрым потеплением и потерей морского льда в результате климатического кризиса.

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Автор: Александр Топчий