Информация о якобы загрязнении россиянами воды в реках Сейм и Десна, распространенная на этой неделе в интернете - это абсолютная ложь, на которую не стоит вестись. Кто-то хайпонул, все подхватили, и понеслось.

На самом деле не существует даже такой возможности - отравить целую реку. Для этого надо тысячи и тысячи тонн чего-то... Например, Киев сбрасывает в воду очень много хозяйственных веществ (из домов), но все это размывается в воде. Это называется "условно очищенные воды". То есть вода как экосистема имеет возможность очищаться, разбавляться.

Кроме того, скажем, даже гипотетически, чтобы доставить ядовитые вещества на берег реки, надо иметь или 20-50 больших грузовых автомобилей, или железную дорогу, которая будет подходить очень близко (а железнодорожные пути не везде подходят к водоемам). Далее - если бы россияне что-то слили в Сейм, то, прежде всего, отравили бы собственную территорию и собственных людей. Поэтому, опять же, гипотетически, если бы было такое желание, надо было бы максимально приблизиться к украинско-российской границе. А граница "просвечивается" ракетами с нашей стороны. То есть таких "безопасных" мест там просто нет. Поэтому россияне не будут такого делать.

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Следующее: любая вода - течет. А гипотетический яд - растворяется. То есть, пока такая вода дошла бы до Украины, яда бы уже не было.

И последнее: если бы такая ситуация имела место, то прежде всего на это бы отреагировали флора и фауна водоемов. Ведь даже когда вода нормальная, но рыбе не хватает кислорода, она уже дохнет. Были случаи (например, когда какой-то завод или фермер что-то сбросил в реку), когда мы фиксировали мор рыбы. Но это, скажем, на 10-15 километров по течению, и все. То есть, рыба дохнет в какой-то точке, а ниже по течению вода разбавляется, очищается, и рыба уже не дохнет. Такого, чтобы произошло загрязнение, например, где-то в Черниговской области, далее в Киевской, а затем в Черкасской, и пошло по Днепру до Херсонской, и чтобы погибала рыба - такого не бывает.

Повторюсь, если бы даже теоретически произошло какое-то отравление, начала бы дохнуть рыба, вылезали бы на берег и дохли раки. И это было бы массово настолько, что такую "картину" нельзя было бы пропустить: сейчас, во время жары, тысячи людей бывают у водоемов, ловят рыбу, купаются - была бы куча видео- и фотодоказательств.

Здесь ракета (!) не долетела куда-то и упала в водохранилище - это секунда времени, а уже кто-то зафиксировал. Поэтому, если бы массово дохла рыба, было бы миллион фото. Мы этого не видим.

Поэтому, когда появляется такого рода информация, когда кто-то хайпонул и понеслось, важно критическое мышление. И если уж давать такую информацию, то стоит проверить ее у экологов, в экологической инспекции. В данном случае все подтвердили, что никакого отравления рек нет. Просто кто-то хайпонул ради паники.

Владимир Борейко, директор Киевского эколого-культурного центра