Сейчас экологи выпускают их в дикую природу.

В Португалии вид крошечных улиток вернули с грани вымирания. Ранее считалось, что наземные улитки острова Десерташ полностью исчезли в течение 100 лет, однако специалисты смогли разводить их в неволе после того, как они нашли крошечные популяции на острове Десерташ-Гранде в архипелаге Мадейра, Португалия, пишет Sky News.

Сейчас более 1300 улиток, которые находятся под угрозой исчезновения, выпускают в дикую природу на соседнем острове Бугио.

Известно, что спасательные работы начались, когда экологи обнаружили два вида улиток, которые выживали на скалистых утесах пустыни Десертас-Гранде. В каждой популяции было найдено менее 200 особей.

"Считалось, что они были последними в своем роде, поэтому природоохранники привезли их в зоопарки Великобритании и Франции, чтобы спасти этот вид. Шестьдесят улиток размером с горошину были доставлены в Честерский зоопарк, где специалисты начали уникальную программу разведения, направленную на увеличение их численности. Оба вида были успешно разведены в неволе впервые в истории", - отметили в материале.

В то же время руководитель отдела эктотермии Честерского зоопарка Джерардо Гарсиа отметил:

"Когда улитки впервые прибыли в Честер, будущее этого вида было в наших руках. Как зоозащитное сообщество, мы ничего о них не знали. Они никогда раньше не находились под опекой человека, и нам пришлось начинать с чистого листа бумаги и пытаться выяснить, что заставляет их двигаться - как ухаживать за ними, как создать среду, в которой они могли бы процветать, и как поощрять их к размножению".

По его словам, улитки были "на грани вымирания", однако теперь у них есть "шанс вернуться". Сначала улитки были почти полностью уничтожены из-за инвазивных коз, крыс и мышей. Поэтому эксперты решили переселить их на остров Бугио, ведь там они будут в большей безопасности.

"Каждая улитка была индивидуально обозначена крошечным количеством инфракрасной краски, чтобы за ней можно было тщательно наблюдать", - добавили в Sky News.

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