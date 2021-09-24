Загрязнение воздуха является одной из самых больших экологических угроз для здоровья человека, наряду с изменением климата.

Загрязнение воздуха вредит здоровью людей даже в меньших концентрациях, чем считалось ранее.

Об этом говорится в обновленной глобальной директиве по качеству воздуха (Air Quality Guidelines, AQG) Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Директива ВОЗ предоставляет новые рекомендации по качеству воздуха для защиты здоровья населения путем снижения максимально допустимого уровня основных загрязнителей, некоторые из которых к тому же способствуют изменению климата.

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Поскольку за последние 16 лет появилось больше доказательств, которые свидетельствуют о негативном влиянии грязного воздуха на разные аспекты здоровья человека, ВОЗ обновила AQG в сторону снижения максимально допустимой концентрации вредных веществ в воздухе. В ВОЗ считают, что их соблюдение может спасти миллионы жизней.

В организации отметили, что загрязнение воздуха ежегодно вызывает 7 миллионов преждевременных смертей. Эксперты уже поставили загрязнение воздуха в один ряд с курением и нездоровым питанием.

В ВОЗ отмечают, что загрязнение воздуха является одной из крупнейших экологических угроз для здоровья человека, наряду с изменением климата. Поэтому, стремясь достичь установленных ориентиров по качеству воздуха, страны будут одновременно защищать здоровье и смягчать глобальные изменения климата.

В частности, обновленная директива ВОЗ рекомендует определять уровень качества воздуха по 6 загрязнителям, в отношении которых имеются наиболее доказанные данные о влияние на здоровье: твердые частицы (ТЧ), озон (O₃), диоксид азота (NO₂) диоксид серы (SO₂) и окись углерода (CO).

В ВОЗ подчеркивают, что особое значение для здоровья имеют твердые частицы, равные или меньше 10 и 2,5 микрона (мкм) в диаметре (PM₁₀ и PM₂.₅ соответственно). Они способны проникать глубоко в легкие, но PM₂.₅ может даже попасть в кровь и вызвать сердечно-сосудистые и дыхательные нарушения, а также повлиять на другие органы. Твердые частицы в основном образуется при сжигании топлива в различных секторах, включая транспорт, энергетику, быт, промышленность и сельское хозяйство. В 2013 году Международным агентством ВОЗ по исследованию рака (IARC) загрязнение наружного воздуха и твердые частицы были классифицированы как канцероген.

"Загрязнение воздуха представляет угрозу для здоровья во всех странах, но больше всего поражает людей в странах с низким и средним уровнем дохода. Новые AQG являются обоснованным и практичным инструментом для улучшения качества воздуха, от которого зависит вся жизнь. Я призываю все страны и всех, кто борется за защиту окружающей среды, использовать их для уменьшения страданий и спасения жизней", - сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

В ВОЗ отметили, что в 2019 году более 90% населения планеты проживало в районах, где концентрация PM₂.₅ по долговременному влиянию значительно превышала нормативы ВОЗ от 2005 года.

Новые рекомендации ВОЗ снизили уровень предельно допустимой концентрации твердых частиц размером в 2,5 микрона вдвое, а ТЧ размером в 10 микрон - на 25%, пишет BBC.

Что известно о твердых частицах PM10 и PM2,5

Твердые частицы - мелкая пыль, состоящая из мельчайших частиц, которые разделены на группы в зависимости от фракций. Частицы PM10 - размером от 3 до 10 мкм, они оседают в носу и гортани. Частицы размером около 2,5 мкм и меньше попадают в легкие. Частицы размером менее 1 мкм (PM1) попадают на альвеолы и далее в кровоток.

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Источником PM10 является плесень, споры, пыльца, дым, грязь и пыль с заводов и сельского хозяйства.

Частицы PM2,5 создают процессы горения, транспортные средства, электростанции. Сжигание древесины в быту и лесные пожары, сжигание сельскохозяйственных отходов и некоторые промышленные процессы, продуцирующие токсичные органические соединения и тяжелые металлы, являются также источником данного типа частиц.

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Автор: Александр Топчий