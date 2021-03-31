На "черном рынке" стоимость такой птицы достигает нескольких тысяч евро.

Из зоопарка немецкого города Хамм похитили самку фламинго.

Читайте такжеМитники Еквадору знайшли у валізі 185 маленьких черепах (фото)Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Ограждение загона, где живут фламинго, не повреждено.

Работники зверинца уверены - самостоятельно фламинго выбраться не могла.

На "черном рынке" стоимость такой птицы достигает нескольких тысяч евро.

Полиция ищет похитителя, а в зоопарке надеются, что фламинго удастся найти благодаря специальной метке, которая есть у всех его жителей.

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Автор: Людмила Жерновская