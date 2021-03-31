Полиция ищет похитителя фламинго / фото REUTERS
Из зоопарка немецкого города Хамм похитили самку фламинго.
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Ограждение загона, где живут фламинго, не повреждено.
Работники зверинца уверены - самостоятельно фламинго выбраться не могла.
На "черном рынке" стоимость такой птицы достигает нескольких тысяч евро.
Полиция ищет похитителя, а в зоопарке надеются, что фламинго удастся найти благодаря специальной метке, которая есть у всех его жителей.
Із зоопарку німецького міста Хамм викрали самицю фламінго
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