Ученые нашли в образцах снега, собранных в окрестностях вершины Эвереста, микрочастицы пластика.

Ученые обнаружили микропластик в снегу и талых водах на склонах Эвереста вплоть до площадки Балкон на высоте 8440 метров.

Средняя концентраций составила 30 ± 11 частиц на литр: обнаруженные частицы состояли из полиэстера, акрила, нейлона и полипропилена — полимеров, входящих в состав альпинисткой одежды и снаряжения. Статья опубликована в журнале One Earth.

Параллельно с ростом туризма в регионе в последние десятилетия во всем мире увеличивалось потребление пластика, и вскоре его полимеры стали основными материалами для альпинистского снаряжения. Одно исследование показало, что во время активной ходьбы из одного грамма такой одежды может выделяться до 400 частиц микропластика.

Ученые под руководством Имоджин Нэппер (Imogen E. Napper) из Университета Плимута организовали экспедицию на вершину Эвереста, чтобы проверить загрязнение его склонов микропластиком. Они добрались до площадки Балкон на высоте 8440 метров, попутно отбирая образцы снега и талых вод на разных точках. В каждом образце было измерено количество микропластика и определен его состав, но в исследовании рассматривались только частицы крупнее 30 миллиметров.

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Исследователи обнаружили частицы микропластика в каждом образце снега в количестве от 3 до 119 частиц на литр, а его средняя концентрация составила 30 ± 11 частиц на литр. В снегу было большее разнообразие полимеров, чем в талых водах ручьев — в них фигурировали только полиэстер и акрил. В снегу наиболее распространенным полимером был полиэстер (56 процентов), также часто встречались акрил (31 процент), нейлон (девять процентов) и полипропилен (пять процентов). Вероятный источник попадания всех эти волокон и фрагментов микропластика в окружающую среду — одежда и снаряжение альпинистов.

Эверест или Джомолунгма — самая высокая вершина на планете, достигает 8848 метров над уровнем моря. Она расположена в Гималаях. Главная северная вершина находится на территории Китая, южная часть — на границе Тибетского района КНР и Непала.

Проблема с загрязнением микропластиком

Ученые отметили, что полученные ими данные по концентрациям микропластика и его составу в снегах и талых водах Эвереста сопоставимы с результатами исследования, проведенного ранее в австрийских Альпах. Вероятно, высокогорный туризм приводит к формированию сходных паттернов загрязнения окружающей среды.

Вершина Эвереста — не единственный удаленный от цивилизации уголок Земли, в котором был обнаружен микропластик: ранее его находили в глубоководных пробах в окрестностях Антарктиды, в кишечнике антарктических беспозвоночных и малонаселенной части Пиренейского хребта.

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Автор: Олег Давыгора