Вместе с моллюсками погибли и другие морские обитатели.

В Германии, в Нижней Саксонии, на одном из островов от холода погибли миллионы мидий.

Как пишет BILD, это произошло на северном пляже немецкого острова Нордернай в Северном море.

Отмечается, что ночью с приливом огромное количество моллюсков просто выбросило на побережье.

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"Вода и воздух сейчас настолько холодны, что мидии не могли двигаться и закопаться в песок, из-за чего просто замерзли", - рассказали журналисты.

Особенно пострадали американские швартовые мидии, длина которых может достигать 17 см. Этот вид появился в Северном море в 1979 году, и в отличие от местных мидий, очень плохо переносит заморозки. Вместе с моллюсками погибли и другие морские обитатели, в частности, морские звезды.

Такие "выбросы" случаются всего раз в несколько лет и, как утверждают местные власти, это не нарушает экологический баланс. Дело в том, что американская швартовая мидия очень плодовита, и "пробел" в популяции будет быстро заполнен.

В издании подчеркнули, что для чаек трагедия выброшенных на берег моллюсков является редкой удачей. На такое "угощение" уже слетелось большое количество птиц.

Темпы нагревания океанов значительно увеличились

Как писал УНИАН, за последние 40 лет темпы нагревания океанов увеличились более чем в четыре раза. Температура океана росла примерно на 0,06 градуса Цельсия в течение десятилетия (в конце 1980-х годов), а сейчас она увеличивается на 0,27 градуса Цельсия на протяжении 10 лет.

Исследование, опубликованное в журнале Environmental Research Letters, объясняет, почему 2023 и начало 2024 года были отмечены беспрецедентно высокими температурами океана. В частности, автор исследования, профессор Крис Мерчант заявил: "если представить океаны как ванну с водой, то в 1980-х горячий кран был открыт очень слабо, нагревая воду всего на доли градуса за десятилетие".

Но, теперь "горячий кран" открыт намного сильнее, нагрев значительно ускорился. Чтобы замедлить процесс, необходимо сокращать глобальные выбросы углекислого газа.

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