Экологические проблемы в балканских странах несут опасность для здоровья их жителей.

В то время как большинство стран мира стремятся уменьшить использование ископаемого топлива, загрязнение в западнобалканских странах остается на высоком уровне из-за бытового отопления, устаревших угольных электростанций, старых автомобилей и дефицита средств для решения проблемы, пишет Reuters.

К примеру, такие небольшие города, как Белград (столица Сербии) и Сараево (столица Боснии и Герцеговины), часто лидируют в глобальных графиках загрязнения, которые публикуют вебсайты, занимающиеся отслеживанием качества воздуха во всем мире.

Такое загрязнение несет ужасные последствия для здоровья людей, а также может угрожать вступлению этих стран в ЕС, где действуют более строгие правила по выбросам.

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"В регионе нет ресурсов для уменьшения загрязнения воздуха", - отметил директор аналитического центра Института возобновляемых источников энергии и экологического регулирования в Белграде Мирко Попович.

В то же время в отчете Еврокомиссии говорится о том, что с 1990 года в ЕС чистые выбросы парниковых газов сократились примерно на 40% благодаря использованию возобновляемых источников энергии. Страны Западных Балкан обещали сократить выбросы углерода, однако из-за экономических трудностей процесс был замедлен.

К примеру, Косово, которая является одной из беднейших стран Европы, производит более 90% электроэнергии из угля. Во Всемирном банке оценили, что переход к безугольной экономике будет стоить стране 4,5 млрд евро.

"Влияние загрязнения очевидно по всему региону, особенно зимой. Смог накрыл Белград на этой неделе, тогда как Сараево расположено в долине, которая действует как ловушка для загрязнения. Во вторник качество воздуха в столице Боснии было классифицировано как "опасное", что является худшим показателем в мире", - пишет Reuters, ссылаясь на данные IQAir, которая отслеживает уровень загрязнения.

В свою очередь в Скопье (столица Северной Македонии) местные жители из-за смога носят маски и часто даже не видят заснеженные горы в течение нескольких дней.

Во Всемирной организации здравоохранения отметили, что уровень смертности от загрязнения окружающей среды является высоким, а именно 114 на 100 000 населения в Боснии и около 100 в Сербии и Черногории, по сравнению с 45 в Германии и 29 во Франции.

Экологические проблемы в мире - последние новости

Как писал УНИАН, уникальный гигантский риф погибает из-за масштабного обесцвечивания кораллов. Речь идет о более 40% коралловых колоний в районе острова One Tree Island на Большом Барьерном рифе, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Также исследование показало, что экстремальные засухи по всему миру станут более частыми и сильными. В частности ученые продемонстрировали тревожное увеличение многолетних засух, которые стали более длительными, экстремальными и охватывают все больше земель.

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