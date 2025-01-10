Птица не выжила, ее отправят в Одессу для проведения лабораторных исследований.

В Национальный природный парк "Тузловские лиманы" (Одесская обл.) прилетели птицы, частично покрытые мазутом, который, вероятно, вытек из российских танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", которые в декабре прошлого года затонули в Черном море.

Об этом рассказал доктор биологических наук, сотрудник парка Иван Русев, обнародовав фото несчастной птицы, которую не удалось спасти.

"Вчера уже прилетели частично покрытые мазутом птицы. Большая поганка (вид водоплавающих птиц - УНИАН), которая была найдена в парке, частично измазанная мазутом, вероятно, прилетела с места аварии. Известно, что большая поганка летает быстро махая крыльями и может преодолеть большое расстояние", - пояснил ученый.

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По его словам, птицу, которая не выжила, отправят на исследование в Одессу - в Украинский центр экологии моря, чтобы провести лабораторные исследования. В частности, на наличие нефтепродуктов и их вероятную связь с теми, что попали в Черное море во время аварии танкеров 15 декабря 2024 года.

Русев добавил, что сотрудники нацпарка еще наблюдали за большим бакланом, который также был в мазуте, но достать его из воды было невозможно.

"Рашисты разрушают все вокруг и убивают не только украинцев, но и уникальную жизнь в Черном море... В результате аварии погибли десятки тысяч птиц и это еще не конец ужасных последствий для природы", - отмечает ученый.

По его информации, ежедневно находят мертвых китообразных, в частности, обнаружено около 100 азовок, которые, скорее всего, погибли из-за утечки мазута. Русев обратил внимание на тот факт, что во время аварий, связанных с нефтепродуктами, море выбрасывает лишь 5% от погибших. Поэтому, как отмечает сотрудник нацпарка, реальное количество погибших птиц, млекопитающих уже идет на тысячи.

Авария танкеров РФ в Черном море - детали

15 декабря 2024 года в районе Керченского пролива затонули два российских танкера "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Из-за этого произошел разлив нефтепродуктов, загрязнения были зафиксированы на побережьях Анапы в Краснодарском крае РФ и Керченского полуострова. В результате аварии гибнут водоплавающие птицы, млекопитающие и тому подобное.

По мнению руководителя общественной организации "Зеленый лист", эколога Владислава Балинского, нефтепродукты, вытекшие в Черное море, вскоре могут достичь Одессы.

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