Порошенко: РФ планирует оказывать внешнее воздействие во время выборов в Украине

Президент призывает защищать право украинского народа на свободное волеизъявление.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия будет оказывать влияние на украинские выборы в рамках ведения гибридной войны.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал во время ежегодного Украинского завтрака в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

«Если мы говорим о выборе украинского народа, то мы должны защищать украинцев от любого влияния, в первую очередь влияния России, потому что РФ планирует как элемент гибридной войны оказывать внешнее воздействие во время выборов», - заявил он.

Порошенко призвал участников завтрака к единству. «Мы должны быть вместе и защищать страну от опасности гибридной войны и российского влияния», - сказал он.

Президент подчеркнул важность борьбы с российской агрессией против Украины. «Если мы говорим о будущем - мы должны говорить о восстановлении территориальной целостности Украины», - отметил глава государства.

Как известно, очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.