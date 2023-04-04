Такие бомбы способны лететь на расстояние до 70 километров.

Представитель Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что российские оккупанты за день применяют до 20 планирующих авиабомб по всей линии разграничения.

"Они начали применять планирующие бомбы, которые могут лететь до 70 километров. Противник применяет до 20 таких бомб за день по всей линии разграничения", - сказал он в эфире информационного телемарафона.

По его словам, для этого противник применяет самолеты Су-35 и Су-34, которые запускают такие авиабомбы, не входя в зону поражения украинских систем ПВО. Поэтому для противостояния такой тактике противника Украине нужны более современные системы противовоздушной обороны и более современные самолеты, которые будут отгонять самолеты противника на большее расстояние, отметил Игнат.

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Использование крылатых авиабомб

Как сообщал УНИАН, 30 марта в эфире информационного телемарафона спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что российские оккупанты начали активно использовать против украинских военных крылатые авиабомбы, и такие действия врага являются для Сил обороны новой угрозой. Летят они к цели по GPS-навигации. Вес одной бомбы достигает 500 кг.

По информации Defense Express, оккупанты также применили управляемые планирующие бомбы УПАБ-1500в. Они оснащены инерционной и спутниковой системой навигации, а их боевая часть составляет 1010 кг.

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