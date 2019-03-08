Динозавры не были на грани вымирания из-за изменений климата - палеонтологи

Динозавры в целом были приспосабливающимися животными, способными справляться с изменениями окружающей среды и климатическими флуктуациями.

Вплоть до падения астероида в конце мелового периода динозавры не были на грани вымирания из-за климатических изменений.

Исследование, в ходе которого было смоделировано изменение окружающей среды и распространение динозавров в Северной Америке, показало, что динозавры процветали вплоть до падения чиксулубского астероида. Работа описана в статье журнала Nature Communications, передает Naked Science.

"Скорее всего, динозавры не были на пути к вымиранию до конца мелового периода, когда упал астероид, положивший конец их правлению и оставивший планету таким животным, как млекопитающие, ящерицы, и маленькой группе выживших динозавров - птицам. Результаты нашей работы предполагают, что динозавры в целом были приспосабливающимися животными, способными справляться с изменениями окружающей среды и климатическими флуктуациями, происходившими на протяжении последних миллионов лет позднего мелового периода", - говорит ведущий автор исследования Алессандро Чиаренца из Имперского колледжа Лондона.

Как отмечают ученые, продолжительные периоды климатических измерений не оказали негативного влияния на динозавров на последних этапах того периода.

Исследование показывает, насколько прежние анализы изменяющихся условий для фоссилизации (процесс превращения остатков вымерших животных и растений в окаменелости путем замещения органических веществ минеральными - ред.) недооценивали количество видов в конце мелового периода.

Чиаренца и его коллеги сосредоточились на Северной Америке, где сохранилось множество динозавров позднего мелового периода.

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В этот период континент был разделен на две части большим внутренним морем. В западной наблюдалось постоянное поступление отложений из недавно сформировавшихся Скалистых гор, которые создали идеальные условия для фоссилизации динозавров после их смерти. Восточная часть континента, напротив, характеризовалась условиями, менее подходящими для фоссилизации.

"Большая часть из того, что нам известно о динозаврах позднего мелового периода, относится к области меньше одной трети современного континента, тем не менее мы знаем, что динозавры бродили по всей Северной Америке - от Аляски и Нью-Джерси до Мексики", - рассказывает доктор Филип Мэннион из Университетского колледжа Лондона.

Вместо того чтобы использовать только известные данные, исследователи прибегли к "моделированию экологической ниши". Этот подход моделирует такие условия окружающей среды, как температура и осадки, необходимые для выживания каждого вида. Затем ученые отметили, где именно на континенте и в какое время могли появиться такие условия.

Это позволило палеонтологам создать картину того, где группы динозавров могли выжить при изменении условий, а не только там, где были найдены их окаменелости.

Команда обнаружила, что места обитания, способные поддерживать разные группы динозавров, были более распространенными в конце мелового периода, однако они находились в областях, в которых окаменелости могли не сохраниться.

Ранее УНИАН сообщал, что в аргентинской Патагонии был найден травоядный динозавр, который защищался от хищников рядом огромных шипов вдоль спины.