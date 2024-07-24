По словам экозащитников, это связано также с увеличением производства оружия в РФ.

Активисты призывают высшую судебную инстанцию Европы признать РФ виновной в создании "климатической катастрофы", поскольку война России против Украины способствует резкому росту выбросов парниковых газов, пишет Euractiv.

В прошлом году российская экологическая группа "Экозащита" и 18 человек подали иск в Европейский суд по правам человека. Там заявили, что действия Москвы ухудшают глобальный климатический кризис, нарушая права человека.

"Россия убивает климат", - отметил сопредседатель "Экозащиты" Владимир Сливяк в интервью агентству AFP в Женеве. Видео дня

По его словам, российский диктатор Владимир Путин подписал Парижское климатическое соглашение 2015 года, которое ставит своей целью ограничить потепление на 1,5 градуса по Цельсию выше доиндустриального уровня. В то же время он обвинил РФ в том, что она не смогла ограничить выбросы парниковых газов или сократить добычу ископаемого топлива.

Взамен этого внутренние политические документы свидетельствуют о том, что РФ планирует "только рост добычи угля, нефти и газа" по меньшей мере в течение следующего десятилетия.

В издании напомнили, что Сливяк покинул Россию еще в 2021 году из-за репрессий против гражданского общества накануне парламентских выборов. Он заявил, что рост выбросов парниковых газов в России тесно связан с войной в Украине.

Несмотря на то, что официальной статистики нет, Сливяк подчеркнул, что "во время войны выбросы парниковых газов значительно возрастают", ведь появляются дополнительные производственные линии для танков и оружия, а также выбросы при использовании оружия.

По его словам, Россия может продолжать войну, если продает достаточно своего ископаемого топлива, призывая к усилению санкций.

"Если бы мир прямо сейчас прекратил покупать ископаемое топливо у России, это, скорее всего, привело бы к окончанию этой войны уже в этом году", - заверил Сливяк.

Отмечается, что истцы подали иск в августе 2023 года после первой попытки обратиться в Верховный суд РФ, который отказался его рассматривать.

"Мы хотим, чтобы суд решил, что российская политика... является опасной для климата и мира", - объяснил экозащитник.

Влияние войны на экологию Украины

Ранее заведующий кафедрой онкологии Запорожского государственного медико-фармацевтического университета Алексей Ковалев заявил, что загрязнение воды и воздуха во время войны может негативно повлиять на здоровье украинцев, а именно спровоцировать рост онкозаболеваний.

Также сообщалось, что российские оккупанты продолжают вывозить животных из заповедника "Аскания-Нова" на Херсонщине.

"Да, действительно из временного оккупированного Крыма в заповедник "Аскания-Нова" приехал представитель РФ Олег Зубков, который якобы занимается животными. Они вывозят животных в сторону Крыма и на территорию РФ. Они об этом открыто заявляют и это постоянный процесс. Оккупанты называют это обменом фонда", - рассказал заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

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